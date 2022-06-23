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В МВД оценили необходимость изменений в правила дорожного движения

МВД: оснований для переработки ПДД нет, ведомство собирает идеи «в фоновом режиме»
Оснований для основательной переработки ПДД нет, но сбор инициатив от граждан и экспертов будет полезен, сообщил глава центра безопасности дорожного движения МВД. Поправки, разработанные Минтрансом, по его словам, в ПДД внесут
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Оснований для коренной переработки правил дорожного движения (ПДД) в России нет, однако это не исключает сбора предложений для последующих изменений. Об этом во время выступления в Общественной палате заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, МВД уже несколько лет «в фоновом режиме» аккумулирует идеи, основываясь на поручениях правительства, обращениях граждан, правоприменительной практике и т.д. В то же время, по его словам, для ГИБДД, признался он, был бы полезен «незамыленный взгляд» независимых экспертов.

Действующие ПДД были приняты в 1993 году и правились более 50 раз. В начале сентября 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу представить предложения о подготовке новой редакции правил.

В октябре «Коммерсантъ» писал, что Минюст, МВД и Митранс не смогли договориться о том, как именно вносить изменения в ПДД — путем отдельных поправок или полностью перевыпустить документ. МВД и Минтранс настаивали на внесении срочных правок, Минюст же выступал за полное переиздание документа, отмечая, что такой же позиции придерживается аппарат правительства.

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Минтранс считает, что изменения в ПДД стоит обобщить и вносить, к примеру, в виде «срочных» поправок, например не чаще раза в год, сообщила и.о. замгендиректора института Минтранса РосдорНИИ Екатерина Брязгина. По ее словам, всего с 2013 года в правила внесено 39 поправок со 120 изменениями, из-за чего водители путаются и попадают в ДТП.

В качестве примера она привела изменения правил проезда круговых перекрестков в 2017 году, когда приоритет получили те машины, которые едут по кругу, а другие автомобилисты, которые въезжают на перекресток, должны уступить им дорогу. По словам, Брязгиной, многие водители до сих пор ошибаются на кругу. Также «напрашивается необходимость» изложить правила дорожного движения понятным для пользователя языком, сообщил представитель Минтранса Владислав Коптев.

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Как пишет «Коммерсантъ», из выступления Митрошина следует, что поправки Минтранса в ПДД все же будут приняты. Он «дал понять, что ведомствам удалось договориться», но подробностей не раскрыл, пишет газета.

Ранее Минтранс и МВД разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для «средств индивидуальной мобильности», включая гироскутеры и электросамокаты, а также дают определение этому понятию. Максимальную скорость езды на электросамокатах и гироскутерах предлагают ограничить до 25 км/ч. а вес — до 35 кг.

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Среди поправок в ПДД, которые обсуждали на заседании Общественной палаты, — предложение обязать пешеходов носить светоотражатели или светоотражающую одежду в темное время суток в городе (сейчас эта обязанность есть только за городом), пересмотр лимита скорости в городах с 60 до 50 км/ч, а также изменения пункта, который обязывает водителей съезжать на обочину МКАД после аварии в ожидании сотрудников ГИБДД.

Также общественная палата объявила о сборе инициатив по масштабному изменению действующих правил.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
МВД ПДД Правила дорожного движения Минтранс

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