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В Европе начали борьбу с вечеринками из-за увеличения заболевшей молодежи

Ночные клубы закрыли в Испании, Италии и на Мальте. В Германии некоторые заведения проводят дискотеки на открытом воздухе. Ранее власти Турции частично запретили вечеринки
Фото: Luca Bruno / AP
Фото: Luca Bruno / AP

Власти европейских стран закрывают ночные клубы и запрещают проведение вечеринок из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией среди молодых людей. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе Всемирной организации здравоохранению изданию рассказали, что с февраля по июль количество пациентов с COVID-19 среди людей от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5% до 15%.

В связи с этим многие страны начали закрывать ночные клубы и другие заведения, где организовываются вечеринки, на которых невозможно гарантировать соблюдение социальной дистанции и другие меры санитарной безопасности.

Первой страной, запретившей дискотеки, стала Испания. В конце июля работу ночных клубов ограничили в Каталонии — наиболее проблемном с точки зрения эпидемиологической обстановки регионе страны. В середине августа меры расширили на всю Испанию.

Италия запретила дискотеки, в том числе и под открытым небом, с 17 августа, когда у многих жителей страны начинаются отпуска. В частности, это произошло после новостей о росте заразившихся молодых людей, ходивших на вечеринки. Итальянцы отнеслись к этому решению с пониманием.

На Мальте закрыли ночные клубы, а бары перевели в ресторанный режим работы. В Германии ночные клубы закрыты с весны, представители бизнеса ждут открытия только в 2021 году. Некоторые из берлинских клубов проводят дискотеки на воздухе, но при этом заставляют посетителей надевать маску во время танцев.

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Автор: Михаил Котляр
Теги: Европа, коронавирус, вечеринки
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