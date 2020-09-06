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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября

В мире зафиксирован новый рекорд суточного прироста заболевших, Европа закрывает ночные клубы и запрещает вечеринки — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
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0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 015 105 человек (плюс 5 110 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 17 649 человек (плюс 121 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 832,7 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Число проведенных в стране тестов на коронавирус достигло отметки 38,4 млн. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки было проведено 333 тыс. исследований. Под наблюдением медиков остаются почти 210 тыс. россиян.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Журналисты наряду с работниками сферы здравоохранения и образования, а также сотрудниками правоохранительных органов могут одними из первых получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после прививки от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов. «Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — сказал он.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 26,1 млн, из них более 865 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились почти 26,9 млн человек, из них более 879 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа в мире был установлен новый рекорд суточного прироста заболевших — 304 626 человек. Предыдущий был зафиксирован 14 августа — тогда за сутки заразился 304 351 человек.
  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (4,09 млн), на третьем — Индия (более 4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 670 тыс.).
  • Власти европейских стран начали закрывать ночные клубы и запрещать дискотеки из-за роста числа заболевших среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.
  • США рассчитывают получить вакцину до конца октября, сообщил Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие недели одна из компаний-разработчиков ожидает результаты испытаний.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые шаги по борьбе с заболеванием, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — сказал Гебрейесус.
  • Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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