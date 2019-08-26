Для защиты от птиц в аэропорту в Жуковском поставят пропановые пушки

Для защиты от птиц в аэропорту в Жуковском поставят пропановые пушки

Такие меры принимаются после инцидента с самолетом, который спустя несколько минут после вылета из Жуковского аварийно сел в поле неподалеку от ВПП из-за попадания птиц в двигатели

В аэропорту Жуковский поставят дополнительные биоакустические установки и пропановые пушки для отпугивания птиц. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вместе с оператором взлетно-посадочной полосы, которую использует аэропорт, — Летно-исследовательским институтом имени М.М.Громова — его службы уже приступили к установке оборудования, которое должно повысить орнитологическую безопасность.

Модернизацию, приобретение и внедрение нового оборудования профинансировал аэропорт совместно с ЛИИ имени Громова.

«Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома», — сказал замгендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгений Солодилин, заключив, что такие меры кардинально улучшат орнитологическую обстановку на территории аэропорта.

Пропановая пушка представляет собой устройство, в которое с установленной частотой заканчивается горючий газ пропан, после чего получившаяся газовоздушная смесь поджигается с помощью электрической искры. При каждом «выстреле» пушка издает звук громкостью до 120–125 дБ (сравнимо с грохотом выстрела), распугивающий птиц.