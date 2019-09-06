Следователи опросили охранявших поселок Памфиловой чоповцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,75 -0,47 EUR Бирж. 72,60 -0,47 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,24 65,30 EUR Нал. 73,13 72,14 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1045 +0,0012 BTC/USD Бирж. 10 881,00 +301,00 IMOEX 2 795,70 -0,40% RTSI 1 339,63 +0,13% DJIA 26 806,61 +0,29% Nasdaq 8 125,68 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Exxon Mobil $87 (+23,19%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,72%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Exxon Mobil $87 (+23,19%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,72%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 13:59
Палата лордов одобрила законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС Политика, 18:50 Экс-глава Starbucks отказался участвовать в президентских выборах в США Политика, 18:49 Набиуллина признала рост доходов россиян неудовлетворительным Экономика, 18:45 «Александр вернется, как Стрельцов». Реакция на УДО Кокорина и Мамаева Спорт, 18:36 Путин потребовал достроить Восточный в срок Экономика, 18:28 Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских Общество, 18:25 СМИ опубликовали видео поврежденного забора у дома Памфиловой Общество, 18:22 ЦБ заявил о неготовности России к запуску новой пенсионной модели Экономика, 18:21 Следователи опросили охранявших поселок Памфиловой чоповцев Общество, 18:19 Приехавшего из Эстонии жителя Петербурга поймали с 63 кг гашиша Общество, 18:19 Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом Политика, 18:14 Почему ослабление юаня привело к повышению цен на Bitcoin Крипто, 18:01 Трещина на лобовом: как отремонтировать и сколько это стоит Авто, 17:58 Как компаниям сохранить кадры на производстве здоровыми Pro, 17:48
Общество ,  
0 
Следователи опросили охранявших поселок Памфиловой чоповцев
После обращения Эллы Памфиловой в полицию по следу напавшего на нее мужчины была пущена служебная собака, которая привела в ближайшую к коттеджному поселку деревню Лобаново
Элла Памфилова (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

РБК узнал подробности нападения на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в Истринском районе Подмосковья за несколько дней до региональных выборов в России. В пятницу, 6 сентября, в дежурную часть полиции позвонила хозяйка коттеджа, расположенного в поселке «Лес и река», глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая сообщила о нападении, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Московской области, эту информацию подтвердил другой источник из этого управления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пустили по следу неизвестного служебную собаку, которая довела оперативников до расположенной неподалеку деревни Лобаново и потеряла след, отметил собеседник. «Впоследствии было установлено, что злоумышленник проник в дом через незапертую калитку в заборе», — сообщил источник. Он добавил, что калитка ведет в лесной массив.

После опроса хозяйки коттеджа стало известно, что в период времени с 0:45 до 0:55 она вышла в прихожую и открыла дверь, чтобы впустить кота. В прихожей она увидела неизвестного в черной маске, сообщил источник. «Мужчина попытался оттолкнуть ее и проникнуть в дом, Элла Александровна перегородила ему дорогу между ними возникла потасовка», — рассказал источник. Неизвестный нанес ей несколько ударов электрошокером в правый бок и причинил повреждение в виде царапины, отметил источник. По его словам, электрошокер не сработал.

Общество
Памфилова отбилась от нападавшего стулом

В интервью «России 24» глава ЦИК рассказала, что на нее напал высокий молодой человек в маске и перчатках. По ее словам, нападавший пытался ударить ее 10–15 раз электрошокером. Женщина схватила стул и начала кричать, после чего нападавший скрылся. «Я как-то с ним справилась, и, несмотря на всего его тыканья со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово», — добавила она. «Представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», — добавила глава ЦИК.

Элла Памфилова отметила, что не собиралась обнародовать информацию о происшествии. «Держусь как могу, поскольку мне больно, у меня травма от этого электрошокера», — рассказала глава ЦИК.

В пресс-службе ЦИК отметили, что Элла Александровна в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.

Источник в полиции отметил, что в ночь нападения в поселке дежурили четыре сотрудника ЧОП «Легис»: двое дежурили на въездном КПП, и двое патрулировали общую территорию. «Видеонаблюдение отсутствовало на участке, в коттедже Элла Памфилова проживает одна», — сообщил источник. Он добавил, что в коттедж из Москвы приезжает садовник, но в тот день его не было.

По информации источника в полиции, следователи опросили сотрудников ЧОПа, которые дежурили в ту ночь. РБК направил в ЧОП «Легис» запрос с просьбой подтвердить эту информацию.

Неизвестный в маске напал на Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября в ее загородном доме в Подмосковье. Злоумышленник проник в дом, несколько раз ударил главу ЦИК шокером и скрылся. По факту нападения завели уголовное дело по статье о разбое (ч. 3, ст. 162 УК РФ).

Автор: Дмитрий Серков
Теги: Элла Памфилова, нападение, Уголовное дело
Материалы по теме
Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК
Общество
Путину доложили о нападении на Памфилову
Политика
Памфилова прокомментировала нападение на себя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter