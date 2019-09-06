Следователи опросили охранявших поселок Памфиловой чоповцев

После обращения Эллы Памфиловой в полицию по следу напавшего на нее мужчины была пущена служебная собака, которая привела в ближайшую к коттеджному поселку деревню Лобаново

Элла Памфилова (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

РБК узнал подробности нападения на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в Истринском районе Подмосковья за несколько дней до региональных выборов в России. В пятницу, 6 сентября, в дежурную часть полиции позвонила хозяйка коттеджа, расположенного в поселке «Лес и река», глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая сообщила о нападении, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Московской области, эту информацию подтвердил другой источник из этого управления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пустили по следу неизвестного служебную собаку, которая довела оперативников до расположенной неподалеку деревни Лобаново и потеряла след, отметил собеседник. «Впоследствии было установлено, что злоумышленник проник в дом через незапертую калитку в заборе», — сообщил источник. Он добавил, что калитка ведет в лесной массив.

После опроса хозяйки коттеджа стало известно, что в период времени с 0:45 до 0:55 она вышла в прихожую и открыла дверь, чтобы впустить кота. В прихожей она увидела неизвестного в черной маске, сообщил источник. «Мужчина попытался оттолкнуть ее и проникнуть в дом, Элла Александровна перегородила ему дорогу между ними возникла потасовка», — рассказал источник. Неизвестный нанес ей несколько ударов электрошокером в правый бок и причинил повреждение в виде царапины, отметил источник. По его словам, электрошокер не сработал.

В интервью «России 24» глава ЦИК рассказала, что на нее напал высокий молодой человек в маске и перчатках. По ее словам, нападавший пытался ударить ее 10–15 раз электрошокером. Женщина схватила стул и начала кричать, после чего нападавший скрылся. «Я как-то с ним справилась, и, несмотря на всего его тыканья со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово», — добавила она. «Представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», — добавила глава ЦИК.