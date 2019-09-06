Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной

Белорусский лидер считает, что в стране есть спортивные объекты олимпийского уровня, но без помощи Москвы или Киева не обойтись

Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести летнюю Олимпиаду. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в стране есть объекты, которые готовы принять Игры. «В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести (в Белоруссии) с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что страна уже принимает масштабные спортивные форумы, в том числе Европейские игры, легкоатлетический матч Европа — США, в будущем предстоит совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею.

В июле президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.