МОК рекомендовал сделать брейк-данс олимпийским видом спорта

Новые виды, такие как спортивное скалолазание, брейк-данс и серфинг, привлекут молодежную аудиторию и мотивируют людей заниматься спортом, считают в МОК

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже внести в программу соревнований новый вид спорта — брейк-данс. Сообщение об этом размещено на сайте МОК.

Помимо этого в программу рекомендовано включить спортивное скалолазание, серфинг и состязания по скейтборду.

Члены Международного олимпийского комитета пришли к выводу, что включение этих видов спорта сделает Олимпиаду более зрелищной и поможет привлечь к состязаниям молодую аудиторию. Такое решение направлено на то, чтобы Игры стали «более сбалансированными с гендерной точки зрения» и привлекательными для молодежи, подчеркнул президент МОК Томас Бах.

Теперь предложение должно быть одобрено на заседании исполкома МОК в июне 2020 года, после чего эти виды спорта будут временно включены в олимпийскую программу для «мониторинга». Окончательное решение по их перспективам на 2024 год будет принято в конце 2020-го.

Состязания по брейк-дансу впервые состоялись на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Участие в состязании принимали юноши, девушки и смешанные команды. Серию танцевальных баттлов оценивало жюри.