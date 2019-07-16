Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Украинский лидер считает, что стране нужны амбиции. По расчетам президента , за три-четыре года на Украине можно построить все необходимые для Олимпийских игр объекты

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр. Об этом украинский лидер заявил во время встречи с министром молодежи и спорта республики Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Нам нужен определенный план. Мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — отметил Зеленский.

По его словам, Украине необходимо развивать спортивную инфраструктуру.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — резюмировал президент.

Бубка на встрече с ним сказал, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подать заявку, — это зимняя Олимпиада в 2030 году и летние Игры в 2032 году. Он добавил, что наиболее реалистично, если на Украине пройдут зимние Олимпийские игры или летние Юношеские Олимпийские игры.