СК назвал попытку самоубийства причиной взрыва в доме на западе Москвы

Этим утром в девятиэтажном жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв. По данным СК, мужчина совершил самоубийство, возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в жилом доме на улице Артамонова в Москве, по предварительной версии, он совершил самоубийство, говорится в сообщении столичного СК.

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

В столичной прокуратуре также назвали предварительной причиной инцидента на западе Москвы попытку самоубийства. По данным ведомства, мужчина был 1962 года рождения.

Этим утром в девятиэтажном жилом доме в московском районе Фили-Давыдково прогремел взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили РБК, что в квартире жилого дома № 7 на улице Артамонова «произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения». Mash и «112» писали, что у одного из жильцов взорвалась граната. В результате инцидента один человек погиб.