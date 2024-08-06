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Общество ,  
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В квартире в жилой многоэтажке на западе Москвы прогремел взрыв

В МЧС опровергли информацию о том, что причиной мог быть бытовой газ. По данным спасателей, в квартире «произошел хлопок неизвестного предмета». Mash и «112» пишут, что мужчина взорвал гранату
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В московском районе Фили-Давыдково прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщают источники «Звезды» и «360». В пресс-службе ГУ МЧС уточнили РБК, что в квартире жилого дома номер 7 на улице Артамонова «произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения».

По данным «360», в квартире дома на улице Артамонова выбило окна. «Дверь никто не открывает, а соседи чувствуют запах гари. Однако открытого огня не видно», — рассказал собеседник «360». 

«Нарушений конструкций дома нет, незначительно повреждено остекление в комнате, признаков горения нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены. К сожалению имеются пострадавшие», — рассказали в МЧС, не уточнив количество пострадавших.

Там также опровергли информацию о том, что причиной произошедшего мог быть взрыв бытового газа. О том, что взрыв газа не является причиной происшествия, сообщили РБК и в МОСГАЗе. «Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате», — рассказали в пресс-службе компании.

Mash и «112» утверждает, что у одного из жильцов взорвалась граната. По данным «112», в результате полученных травм мужчина скончался. Об одном погибшем также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным сервиса Domclick, дом (серии 1-515-5) номер 7 на улице Артамонова был построен в 1980 году. В доме девять этажей и два подъезда.

В многоквартирном доме в Якутии произошел взрыв газа
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Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа, в результате которого обрушились первый и второй подъезды дома. Жертвами взрыва стали десять человек, несколько десятков пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 3 августа было объявлено днем траура в городе.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
взрыв МЧС Москва граната
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