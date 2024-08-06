Один человек погиб, двое пострадали во время взрыва в квартире в Москве
Два человека получили травмы в результате инцидента в доме в районе Фили-Давыдково на западе Москвы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По информации ТАСС, один человек погиб.
В пресс-службе ГУ МЧС уточнили РБК, что в квартире жилого дома номер семь на улице Артамонова «произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения». Там также подтвердили наличие пострадавших, но не уточнили их число.
По данным «360», в квартире дома на улице Артамонова выбило окна. «Дверь никто не открывает, а соседи чувствуют запах гари. Однако открытого огня не видно», — рассказал собеседник «360».
По данным МЧС, нарушений конструкций дома нет, лишь незначительно повреждено остекление в комнате, признаков горения тоже нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены, добавили там.
В «Мосгазе» РБК также заверили, что сетевой газ не является причиной инцидента — утечек не обнаружено.
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