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Умер глава Центра мусульман Северного Кавказа

Исмаилу Бердиеву было 70 лет, он возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа с 2003 года. В июле муфтий объявил о временном запрете на никабы в Карачаево-Черкесии. Он известен резонансными высказываниями в прошлом
Исмаил Бердиев
Исмаил Бердиев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев умер в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Совета муфтиев России.

«Причина смерти — болезнь», — сказали ТАСС в пресс-службе центра. Похороны пройдут в селе Первомайском 6 августа.

Соболезнования в связи со смертью Бердиева выразили главы мусульманских организаций России. В муфтияте Дагестана заявили, что он «был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога».

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Исмаил Бердиев

Бердиев в 1991 году возглавил духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии, а 2003-м стал главой Координационногно центра мусульман Северного Кавказа. Был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте.

Муфтий был известен резонансными высказываниями, в частности, в 2016 году он предложил подвергать обрезанию всех женщин на Земле (уточнив позже, что его слова неверно истолковали, а говорил он о «проблеме разврата, с которой нужно что-то делать»), а также взорвать Ельцин-центр, если там «ведется работа, которая разрушает нашу государственность».

В начале июля Бердиев объявил, что в Карачаево-Черкесии вводится временный запрет на никабы. В Центре мусульман Северного Кавказа заявили, что в современной России ношение скрывающей лицо одежды приведет к «раздору в межрелигиозных и межнациональных отношениях».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Исмаил Бердиев Карачаево-Черкесия муфтий некролог Северный Кавказ
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