Умер глава Центра мусульман Северного Кавказа
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев умер в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Совета муфтиев России.
«Причина смерти — болезнь», — сказали ТАСС в пресс-службе центра. Похороны пройдут в селе Первомайском 6 августа.
Соболезнования в связи со смертью Бердиева выразили главы мусульманских организаций России. В муфтияте Дагестана заявили, что он «был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога».
Бердиев в 1991 году возглавил духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии, а 2003-м стал главой Координационногно центра мусульман Северного Кавказа. Был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте.
Муфтий был известен резонансными высказываниями, в частности, в 2016 году он предложил подвергать обрезанию всех женщин на Земле (уточнив позже, что его слова неверно истолковали, а говорил он о «проблеме разврата, с которой нужно что-то делать»), а также взорвать Ельцин-центр, если там «ведется работа, которая разрушает нашу государственность».
В начале июля Бердиев объявил, что в Карачаево-Черкесии вводится временный запрет на никабы. В Центре мусульман Северного Кавказа заявили, что в современной России ношение скрывающей лицо одежды приведет к «раздору в межрелигиозных и межнациональных отношениях».
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