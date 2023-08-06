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В Белгородской области мужчина получил 12,5 лет колонии за госизмену

Суд приговорил жителя Белгородской области к 12,5 годам строгого режима за госизмену
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд приговорил к 12,5 годам строгого режима жителя Белгородской области Кривошлыка по обвинению в госизмене. Его обвинили в передаче СБУ сведений о передвижении военных в регионе. Подсудимый признал вину
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Белгородский областной суд приговорил 45-летнего уроженца Украины, гражданина России В.В. Кривошлыка к двенадцати с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима по обвинению в госизмене (ст. 275 УК). Дело рассматривалось в закрытом режиме.

«Судом установлено, что 45-летний житель Белгородской области, уроженец Украины, по заданию иностранной разведки собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области, после чего передавал информацию посредством электронной связи СБУ. Осужденный признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении суда.

При решении об избрании наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины подсудимым, его активное содействие следствию и наличие малолетнего ребенка.

В начале мая Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене россиянина Виталия Владимировича Кривошлыка. Согласно УК, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России. Летом 2022 года депутаты расширили понятие госизмены, приравняв к ней «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» против России.

Ст. 275 УК (государственная измена) предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. До этого максимальное наказание составляло 20 лет заключения. Суд мог назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.

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