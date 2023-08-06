В Белгородской области мужчина получил 12,5 лет колонии за госизмену

Суд приговорил к 12,5 годам строгого режима жителя Белгородской области Кривошлыка по обвинению в госизмене. Его обвинили в передаче СБУ сведений о передвижении военных в регионе. Подсудимый признал вину

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Белгородский областной суд приговорил 45-летнего уроженца Украины, гражданина России В.В. Кривошлыка к двенадцати с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима по обвинению в госизмене (ст. 275 УК). Дело рассматривалось в закрытом режиме.

«Судом установлено, что 45-летний житель Белгородской области, уроженец Украины, по заданию иностранной разведки собирал сведения о передвижении военной техники и российских военнослужащих по территории Белгородской области, после чего передавал информацию посредством электронной связи СБУ. Осужденный признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении суда.

При решении об избрании наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины подсудимым, его активное содействие следствию и наличие малолетнего ребенка.

В начале мая Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене россиянина Виталия Владимировича Кривошлыка. Согласно УК, госизмена подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказание другой стране любой помощи в деятельности, направленной против безопасности России. Летом 2022 года депутаты расширили понятие госизмены, приравняв к ней «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» против России.