В Австрии осудили на пожизненное убийцу критиковавшего Кадырова блогера

В Австрии суд вынес приговор выходцу из Чечни, который в прошлом году застрелил своего земляка, жившего в стране в статусе беженца. Убитый вел канал, в котором критиковал официальные власти Чечни, и неоднократно получал угрозы

Суд города Герасдорф в Австрии вынес приговор 48-летнему выходцу из Чечни Сарали А. к пожизненному заключению за убийство видеоблогера Мартина Бека (Мамихана Умарова) — уроженца Чечни, уехавшего из России в Европу и получившего статус беженца, пишет Kurier. «Кавказский узел» называет полное имя осужденного — Сарали Ахтаев.

Полиция установила, что за несколько дней до своего убийства Умаров договорился с Ахтаевым о покупке пистолета Glock в обмен на подержанный автомобиль BMW. Они встретились в машине на парковке, после чего Ахтаев выстрелил в жертву.

Как писал «Кавказский узел», Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на YouTube под именем «Анзор из Вены». Видеоролики с критикой Кадырова он начал публиковать в начале 2020 года после чего ему стали поступать угрозы. Однако от предложения австрийской спецслужбы BVT обеспечить ему охрану блогер отказался. 4 июля 2020 года блогера застрелили, он был убит выстрелом в голову возле одного из городских торговых центров. Предполагаемого преступника задержали уже через несколько часов.

За месяц до убийства, в июне 2020 года, Умаров в интервью украинскому каналу «Свободный» говорил, что работал следователем в МВД непризнанной Ичкерии, покинул республику в период Второй чеченской войны, а в эмиграции выступал посредником при выполнении заказов на убийства, которые поступали ему из Чечни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что связывать убийство с главой Чеченской республики «нелогично». «Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове. Согласитесь, нелогично», — так говорил Песков о произошедшем.