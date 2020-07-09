Кадыров назвал убитого в Вене жертвой иностранных спецслужб

Глава Чечни заявил, что погибшие блогеры, критиковавшие его лично «за что боролись, на то и напоролись»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убитый в Австрии чеченец стал жертвой «спецслужб, работающих против России и его лично».

В сообщении в Telegram Кадыров объяснил, что именно он и его верная команда охраняют кавказские рубежи России, а это не нравится иностранным спецслужбам. «В ход пошли любители почесать языком. Эти методы, использованные еще для разрушения Османской Империи, применяются и сейчас: продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды»», - написал глава Чечни.

«Я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать «переживать» за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается», - добавил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что людям не стоит соглашаться на участие в проектах спецслужб, чтобы не стать «расходным материалом».

«Ну а что касается убитых... За что боролись, на то и напоролись!» - завершил свое сообщение Кадыров.

Под убитыми глава Чечни подразумевает не только блогера «Анзора из Вены» (издания «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел» утверждали, что речь шла о критике Кадырова Мамихане Умарове), но также о блогере Имране Алиеве (известном под псевдонимом Мансур Старый) и убитом во французском Лилле в феврале.

Австрийская полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве «Анзора из Вены». Про одного из них сотрудники правоохранительных органов говорили, что он также мог быть чеченцем.