Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Кадыров назвал убитого в Вене жертвой иностранных спецслужб Политика, 04:08 Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Общество, 04:00 Совбез ООН не поддержал проект российской резолюции по Сирии Политика, 03:26 СК опубликовал фото задержания хабаровского губернатора Общество, 03:25 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 03:06 Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва Общество, 02:28 Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств Политика, 01:59 Губернатора Петербурга освистали во время его речи на «Газпром-арене» Спорт, 01:51 В Казани загорелся склад "Казаньнефтепродукта" на площади 1,2 тыс. кв. м. Общество, 01:48 Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами Политика, 01:17 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 01:03 В подмосковной Рузе река смыла несколько домов Общество, 00:43 США оштрафовали Amazon за поставки в Крым Политика, 00:41 Федун назвал Газизова новым гендиректором «Спартака» Спорт, 00:27
Политика ,  
0 

Кадыров назвал убитого в Вене жертвой иностранных спецслужб

Глава Чечни заявил, что погибшие блогеры, критиковавшие его лично «за что боролись, на то и напоролись»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убитый в Австрии чеченец стал жертвой «спецслужб, работающих против России и его лично».

В сообщении в Telegram Кадыров объяснил, что именно он и его верная команда охраняют кавказские рубежи России, а это не нравится иностранным спецслужбам. «В ход пошли любители почесать языком. Эти методы, использованные еще для разрушения Османской Империи, применяются и сейчас: продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды»», - написал глава Чечни.

«Я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать «переживать» за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается», - добавил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что людям не стоит соглашаться на участие в проектах спецслужб, чтобы не стать «расходным материалом».

«Ну а что касается убитых... За что боролись, на то и напоролись!» - завершил свое сообщение Кадыров.

Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Грозном

Под убитыми глава Чечни подразумевает не только блогера «Анзора из Вены» (издания «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел» утверждали, что речь шла о критике Кадырова Мамихане Умарове), но также о блогере Имране Алиеве (известном под псевдонимом Мансур Старый) и убитом во французском Лилле в феврале.

Австрийская полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве «Анзора из Вены». Про одного из них сотрудники правоохранительных органов говорили, что он также мог быть чеченцем.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Рамзан Кадыров, убийство
Материалы по теме
В Кремле напомнили о Конституции в ответ на предложение Кадырова
Политика
Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter