В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии блогера и Кадыровым

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Убийство чеченского блогера в Австрии нелогично связывать с главой республики Рамзаном Кадыровым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове. Согласитесь, нелогично», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что сообщения о возможной связи «не имеют никакого отношения к здравой логике».

Речь идет об убийстве блогера «Анзора из Вены», которое произошло 5 июля. По данным изданий «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел», в Австрии убили критика Кадырова Мамихана Умарова.