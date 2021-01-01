Арестовали второго подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Маругова

Видео: СК РФ

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Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя областного подмосковного главка СК России Ольга Врадий, передает «РИА Новости».

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в Истре, незаконном лишении свободы московского адвоката и вымогательстве у него недвижимого имущества», — сказала Врадий.

По ее словам, в ходе расследования удалось также установить причастность Ахмедова к другому преступлению — удержанию в заложниках адвоката. В результате длительного удержания юрист согласился подписать договоры купли-продажи, после чего три его квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн руб. перешли к участникам организованной преступной группы.