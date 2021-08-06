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Пандемия коронавируса ,  
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США получили базу вирусов Уханя. Самое актуальное о пандемии на 6 августа

США получили доступ к базе вирусов, над которыми работали в Ухане, ВОЗ заявила о «реальной опасности», порты попросили возобновить круизы, Попова против отмены ограничений. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Выздоровели
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Заразились
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 23 120 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,7 млн человек (20,3 тыс. за сутки), умерли более 162,5 тыс. (плюс 794 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
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Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта
Общество

  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против ослабления карантинных ограничений в России. По ее словам, в 35 субъектах России на сегодняшний день все еще наблюдается рост заболеваемости, а в 15 из них — ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.
  • У переболевших коронавирусом людей есть риск развития инфаркта и инсульта, которые могут привести к инвалидности, предупредили в Роспотребнадзоре.
  • Крупнейшие пассажирские порты России и круизные компании попросили власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить заход судов для иностранных туристов.

  • Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» по результатам промежуточных испытаний составила 79%, выяснила независимая исследовательская организация «Клиникал ресерч лаборатори».

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 200 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 200,8 млн человек, более 4,2 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,4 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,8 млн), на третьем — Бразилия (20,06 млн), на четвертом — Франция (6,3 млн), Россия — на пятом месте, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

  • ВОЗ предупредила о «подрыве» многих достижений, которых человечество добилось в борьбе с пандемией. Из-за роста социальных контактов и непоследовательных мер в борьбе с коронавирусом мир вступил в «период реальной опасности» из-за ситуации с COVID-19, заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

  • Власти Бразилии отказались включить «Спутник V» в национальный план по иммунизации, заявив, что заказанного объема других вакцин будет достаточно. Всего в страну планировалось поставить 37 млн доз российского препарата.

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Общество
Фото:Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

  • Спецслужбы США получили доступ к базе данных о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, сообщили источники CNN. Теперь главная трудность — расшифровать эти данные, поскольку сделать это могут только ученые, владеющие специальностью и китайским языком.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дада Линделл, Юлия Криган Юлия Криган, Гаяна Демурина Гаяна Демурина
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