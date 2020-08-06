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Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

Туда предлагается добавить медицинские маски, стерильные салфетки и нестерильные большие бинты, при этом убрав бинты малых размеров. Также предлагается добавить еще одну пару перчаток и увеличить размер рулонного лейкопластыря
Фото: Игорь Генералов / ТАСС
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Министерство здравоохранения подготовило проект новых требований к автомобильной аптечке. Документ, подписанный главой Минздрава Михаилом Мурашко, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В состав аптечки предлагается добавить две медицинские маски (нестерильные трехслойные из нетканого материала с резинками или завязками). Они, как отмечается в проекте приказа, могут пригодиться в том числе для оказания первой помощи.

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Также в состав аптечки предложили добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. В документе говорится, что бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см) следует исключить из состава аптечки, поскольку их применение «при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла», так как они используются при незначительных повреждениях. «Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи», — пояснили в Минздраве.

Кроме того, в составе аптечки предлагается увеличить количество перчаток до двух пар. Это объясняется тем, что перчатки являются эффективным средством для снижения риска заражения человека, который оказывает первую помощь, инфекционными заболеваниями, передающимися через биологические жидкости.

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Рулонный лейкопластырь шириной 1 см, в настоящее время входящий в состав автомобильной аптечки, предлагается заменить на лейкопластырь шириной 2 см и более длинный. «Такая ширина позволяет более эффективно закреплять повязки», — отмечается в документе.

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В документе подчеркивается, что аптечка должна состоять только из медицинских изделий, зарегистрированных в России.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минздрав, аптечки, автомобиль
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