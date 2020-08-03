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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики заявили о росте числа штрафов за превышение скорости в пандемию

Эксперты Сбербанка сообщили о выросшем в 2,3 раза числе оплаченных штрафов за превышение скорости. Они связали это с опустевшими дорогами во время действия ограничений
Сбербанк SBER ₽226,75 +2,34% Купить
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Аналитики портала Сбербанка «СберИндекс» пришли к выводу, что число превышений скорости россиянами во время эпидемии коронавирусной инфекции значительно увеличилось. Об этом говорится в результатах исследования (есть у РБК).

В апреле и мае 2020 года на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество платежей в 250 руб. — именно столько стоит штраф с 50-процентной скидкой за превышение скорости на 20–40 км/ч.

Рост числа штрафов за нарушение скоростного режима в «СберИндексе» связали с опустевшими дорогами в пиковые месяцы эпидемии COVID-19. После частичного снятия ограничений в июне и июле поток платежей по этим нарушениям сократился на 48%. Снизилось и число остальных автодорожных штрафов.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Аналитики отмечают, что общее число поездок на общественном транспорте значительно отстает от показателей 2019 года — падение к концу июля составляет более 26%. Эксперты связывают это с попытками граждан избегать лишних социальных контактов.

В целом россияне в конце июля на 15% реже оплачивали какие-то транспортные расходы. Однако в некоторых регионах транспортная активность возросла, больше всего — в Хабаровском и Краснодарском краях и Ростовской области.

Собянин сообщил о росте пассажиропотока на московском транспорте
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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В Москве и Санкт-Петербурге в этот же период число поездок в транспорте было на 20% меньше, чем в прошлом году.

После начала отмены ограничений мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минимальный пассажиропоток в столичном общественном транспорте во время эпидемии составлял 3 млн человек в сутки. В начале июня этот показатель вырос до 5 млн.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: Сбербанк, превышение скорости, штраф
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