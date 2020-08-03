Аналитики заявили о росте числа штрафов за превышение скорости в пандемию

Эксперты Сбербанка сообщили о выросшем в 2,3 раза числе оплаченных штрафов за превышение скорости. Они связали это с опустевшими дорогами во время действия ограничений

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Аналитики портала Сбербанка «СберИндекс» пришли к выводу, что число превышений скорости россиянами во время эпидемии коронавирусной инфекции значительно увеличилось. Об этом говорится в результатах исследования (есть у РБК).

В апреле и мае 2020 года на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество платежей в 250 руб. — именно столько стоит штраф с 50-процентной скидкой за превышение скорости на 20–40 км/ч.

Рост числа штрафов за нарушение скоростного режима в «СберИндексе» связали с опустевшими дорогами в пиковые месяцы эпидемии COVID-19. После частичного снятия ограничений в июне и июле поток платежей по этим нарушениям сократился на 48%. Снизилось и число остальных автодорожных штрафов.

Аналитики отмечают, что общее число поездок на общественном транспорте значительно отстает от показателей 2019 года — падение к концу июля составляет более 26%. Эксперты связывают это с попытками граждан избегать лишних социальных контактов.