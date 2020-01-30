ФСБ опубликовала видео рейда на подпольную мастерскую по переделке оружия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео ликвидации нелегальной оружейной мастерской в Калужской области. На нем видны внутренние помещения цеха, где охотничье оружие переделывалось в боевое.

Кроме того, сотрудники ФСБ засняли момент непосредственного задержания работников подпольной мастерской, которые были членами стрелкового клуба «Паритет СВ» в Калужской области.

Видео: ФСБ России

Ранее ФСБ сообщила, что на базе этого стрелкового клуба, расположенного в городе Юхнов, действовал нелегальный цех, где небоевое оружие модифицировалось и переделывалось под стрельбу автоматическим огнем. Компания ООО «Паритет СВ», которой принадлежал клуб, работала с 2014 года, основной вид ее деятельности — торговля оружием и боеприпасами, следует из описания на сайте организации.

В ходе спецоперации сотрудники службы изъяли более 1,2 тыс. единиц оружия, в том числе пулеметы и снайперские винтовки. В документах огнестрельное оружие значилось как охотничьи карабины и «массогабаритные макеты», у которых были восстановлены боевые свойства.