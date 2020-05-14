ФСБ раскрыла подпольную оружейную мастерскую в Томской области

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В Томской области полиция и ФСБ нашли подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В мастерской нашли пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», «СКС») и боеприпасы различного калибра. Проведенное ФСБ экспертиза установила, что это боевое оружие.

ФСБ возбудила против двух человек уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), обвиняемые дали признательные показания.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают дополнительные факты незаконного изготовления и возможного сбыта оружия и средств поражения, уточняет пресс-служба ведомства.