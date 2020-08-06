Общество , 06 авг, 13:56
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Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
Михаил Мишустин
В России по поручению президента Владимира Путина будет создана правкомиссия по русскому языку. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер. Она также разработает концепцию государственной языковой политики и определит единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка.
Еще одной частью работы правкомиссии Мишустин назвал повышение уровня подготовки специалистов.
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