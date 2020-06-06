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Путин назвал меткость и красоту секретом величия русского языка

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Секрет величия русского языка заключается в его четкости, меткости, выразительности и красоте. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Для нашей страны русский язык — много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием», — сказал президент.

По словам Путина, эти свойства русского языка и являются секретом «величия и притягательности русской литературы, русской культуры, которая восхищает весь мир, служит эталоном для многих жанров мирового искусства».

Президент также напомнил, что Александр Пушкин признан основоположником современного русского языка, государственного языка России.

«День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский — один из официальных языков Организации Объединенных Наций», — добавил президент.

Международный день русского языка отмечается 6 июня — в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Теги: Владимир Путин, русский язык, Александр Пушкин
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