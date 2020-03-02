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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Президент Владимир Путин поручил подготовить закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами органов власти и организаций, госслужащими и гражданами страны
Владимир Путин (в центре) (Фото: Kremlin.ru)

Правительство и администрация президента должны до 15 сентября внести в Госдуму законопроект, который предусматривает меры контроля за соблюдением чиновниками, руководителями и гражданами правил и норм современного русского литературного языка. Соответствующее поручение президент сделал по итогам заседания Совета по русскому языку.

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Кроме того, до 15 июня 2020 года правительство должно издать правовой акт, который утвердит нормы современного литературного русского языка как государственного языка России. «Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение <...> норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в документе.

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На заседании совета Путин поручил подготовить единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для обязательного использования в СМИ, госструктурах и школах. Президент подчеркнул тогда цель этих мероприятий — «сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире». Эти поручения также вошли в опубликованный на сайте Кремля перечень.

Как ранее писал РБК, за постсоветский период количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире сократилось примерно в два раза. Такие данные в ноябре 2019 года приводились в докладе подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ «Социоцентр»).

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Исследователи выяснили, что русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах. По данным «Социоцентра», если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 млн человек до чуть более 1 млн.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: закон, русский язык, Владимир Путин
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