Пандемия коронавируса , 06 авг, 11:26
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа
Глава Калмыкии заразился коронавирусом, в Карелии зафиксировали повторные случаи заражения, в Австралии из-за эпидемии закрыли границу с Новым Южным Уэльсом — главное в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5 267 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 606 человек (плюс 116 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 676 тыс. человек.