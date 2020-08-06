Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа

Глава Калмыкии заразился коронавирусом, в Карелии зафиксировали повторные случаи заражения, в Австралии из-за эпидемии закрыли границу с Новым Южным Уэльсом — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5 267 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 606 человек (плюс 116 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 676 тыс. человек.