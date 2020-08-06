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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа

Глава Калмыкии заразился коронавирусом, в Карелии зафиксировали повторные случаи заражения, в Австралии из-за эпидемии закрыли границу с Новым Южным Уэльсом — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5 267 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 606 человек (плюс 116 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 676 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что заразился COVID-19. По его словам, у него легкая форма болезни, он продолжает работать дистанционно.

    Video

  • Премьер Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом. Теперь поехать на поезде в Калининград могут все россияне, а не только те, у кого есть прописка в этом регионе. Также 5 июля правительство разрешило безвизовый въезд в Россию для иностранцев, отправляющихся в краткосрочные командировки.
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  • Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор заболевшему коронавирусной инфекцией мужчине, который самовольно покинул больницу. В конце мая 39-летний житель города Шимановска после постановки диагноза «коронавирусная инфекция» дважды самовольно покидал инфекционное отделение больницы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Карелии зафиксировали два случая повторного заражения коронавирусом. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков предположил, что случаи повторных положительных тестов могут быть связаны с длительным выделением вируса из организма, а не с повторным заражением.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 18,35 млн, из них более 696 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 18,75 млн человек, из них более 706 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 4,82 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,8 млн), на третьем — Индия (более 1,9 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (529 тыс.).
  • Власти штата Квинсленд в Австралии с 8 августа из-за эпидемии коронавируса закроют границу с Новым Южным Уэльсом, где располагается крупнейший город страны — Сидней, и Австралийской столичной территорией. Въезд на территорию штата запретят всем, кроме возвращающихся жителей штата.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну. В черногорском правительстве сообщили, что решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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