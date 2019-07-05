В Домодедово полиция начала проверку из-за пьяного дебошира

Отдел дознания ЛУ МВД в аэропорту Домодедово начал проверку после инцидента с пассажиром, прилетевшим из Катара. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД по ЦФО.

Сотрудники полиции доставили в отдел в аэропорту 45-летнего мужчину, который дрался в салоне самолета, приставал к пассажирам и не реагировал на замечания. Медицинское освидетельствование установило, что он был пьян. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП России (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В середине июня самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, вынужден был совершить посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира бизнес-класса, который оскорблял бортпроводников и пассажиров и не реагировал на предупреждения. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши.