Российские чиновники попросили увеличить им командировочные

В командировках чиновники несут дополнительные расходы сверх установленных суточных. Из-за этого снижается их уровень жизни, считают в профсоюзе госслужащих

Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением увеличить госслужащим суточные в командировках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Обращение инициировал профсоюз работников госучреждений, сообщили газете в Федерации независимых профсоюзов России. По словам зампреда федерации Нины Кузьминой, причиной стало то, что сейчас чиновники вынуждены нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, «что приводит к снижению уровня жизни».

Размер суточных для работников федеральных учреждений в командировке по России составляет 100 руб., эта сумма зафиксирована в постановлении правительства от 2002 года. Как заявил «Известиям» председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов, «чашка кофе стоит дороже, а в Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды».

До какой именно суммы нужно увеличить суточные, в обращении не указано. При этом Водянов напомнил, что, согласно Налоговому кодексу, у частных компаний есть возможность не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 руб. при командировках по стране.