Полиция США случайно сорвала покушение на Дж.Буша

В США арестован молодой человек, подозреваемый в подготовке покушения на Джорджа Буша. 18-летний Колин Мэтью Маккензи-Гут был арестован еще на прошлой неделе за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ у себя дома на окраине Вашингтона (округ Колумбия), где он проживал вместе с родителями.

В США арестован молодой человек, подозреваемый в подготовке покушения на Джорджа Буша. 18-летний Колин Мэтью Маккензи-Гут был арестован еще на прошлой неделе за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ у себя дома на окраине Вашингтона (округ Колумбия), где он проживал вместе с родителями.

У задержанного были обнаружены 4 штурмовые винтовки, два дробовика, один пистолет и множество боеприпасов к ним, равно как и большое количество химреактивов, обычно используемых для изготовления самодельной взрывчатки.

Однако рядовое дело приобрело совершенно новый оборот на слушаниях суда, где прокурор сообщил о том, что при обыске дома у подозреваемого были обнаружены планы проезда кортежа Джорджа Буша в его резиденцию в Кэмп Девиде. Кроме того, во время обыска были обнаружены бинокль, удостоверение сотрудника ЦРУ на имя подозреваемого, а также другие документы, передает FoxNews.

Находка заставила власти заподозрить, что задержанный является не просто любителем оружия, а планировал осуществление покушения на президента. К делу подключились федеральные силовые структуры. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Министерство обороны начали независимое расследование.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Бюро по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табачных изделий, оружия и взрывчатых веществ также внимательно изучают данные дела, однако собственного расследования пока не начали.

Сообщается, что у задержанного К.Маккензи-Гута был 17-летний сообщник, который во время стажировки в полиции помог своему подельнику в приобретении химических реактивов и некоторого полицейского снаряжения, включая бронежилет.

По делу проходит также отец Колина, Джозеф Лейн Гут-младший, который обвиняется в том, что незаконно приобретал огнестрельное оружие для сына.