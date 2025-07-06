В Энгельсе задержали пьяного водителя, сбившего людей на остановке
В Саратовской области задержали водителя, сбившего пешеходов, сообщает СК. В результате погибла 15-летняя девочка, еще два человека были доставлены в больницу, написал губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
6 июля в городе Энгельсе пьяный водитель наехал на пешеходов, после чего попытался скрыться. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения), сказали в СК.
По словам губернатора, автомобиль въехал в людей на остановке. Он выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать необходимую помощь.
В региональном СУ СК сообщали, что авария произошла на пересечении улиц Краснознаменная и Мира. Мужчина управлял автомобилем «ВАЗ 2110», он сбил троих пешеходов.
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