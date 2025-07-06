В Саратовской области автомобиль въехал в компанию подростков
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Энгельсе Саратовской области, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девушка, сообщили в региональном управлении СК.
По данным следствия, 6 июля водитель автомобиля «ВАЗ 2110», будучи пьян, наехал на трех пешеходов на пересечении улиц Краснознаменная и Мира.
От полученных травм девушка скончалась на месте. По данным прокуратуры, еще одного несовершеннолетнего доставили в больницу.
Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В конце июня в подмосковном Одинцово восьмилетний мальчик умер во дворе одного из домов после наезда автомобиля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов