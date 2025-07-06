В Саратовской области автомобиль въехал в компанию подростков, один из них погиб

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Энгельсе Саратовской области, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девушка, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, 6 июля водитель автомобиля «ВАЗ 2110», будучи пьян, наехал на трех пешеходов на пересечении улиц Краснознаменная и Мира.

От полученных травм девушка скончалась на месте. По данным прокуратуры, еще одного несовершеннолетнего доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В конце июня в подмосковном Одинцово восьмилетний мальчик умер во дворе одного из домов после наезда автомобиля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.