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Как защититься от мошенников ,  
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Киберполиция предупредила абитуриентов о новой мошеннической схеме

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Мошенники стали звонить российским абитуриентам, представляясь «сотрудниками приемных комиссий» вузов. Об этом сообщила пресс-служба петербургской киберполиции.

В МВД рассказали, что мошенники обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги».

Если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, если отказывается — могут начать угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Стрессовая ситуация и желание поступить в выбранный вуз делают поступающих уязвимыми для мошенников, отметили в МВД.

«Помните, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний. Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают», — говорится в сообщении.

Летом 2025 года 16-летняя абитуриентка в Москве стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками приемной комиссии и убедили ее зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования. Девушка продиктовала им пароль из СМС. Позже ей позвонил аферист под видом сотрудника ФСБ и угрозами заставил передать все находившиеся дома деньги. Ущерб составил около 300 тыс. руб.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
мошенники Госуслуги абитуриенты киберполиция
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