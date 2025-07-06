Киберполиция предупредила абитуриентов о новой мошеннической схеме
Мошенники стали звонить российским абитуриентам, представляясь «сотрудниками приемных комиссий» вузов. Об этом сообщила пресс-служба петербургской киберполиции.
В МВД рассказали, что мошенники обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги».
Если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, если отказывается — могут начать угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут».
Стрессовая ситуация и желание поступить в выбранный вуз делают поступающих уязвимыми для мошенников, отметили в МВД.
«Помните, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний. Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают», — говорится в сообщении.
Летом 2025 года 16-летняя абитуриентка в Москве стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками приемной комиссии и убедили ее зарегистрироваться на фейковом сайте Минобразования. Девушка продиктовала им пароль из СМС. Позже ей позвонил аферист под видом сотрудника ФСБ и угрозами заставил передать все находившиеся дома деньги. Ущерб составил около 300 тыс. руб.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов