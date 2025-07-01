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Житель Турции пытался сжечь клеща и устроил лесной пожар

Turk Haber: пытавшийся сжечь клеща житель Турции устроил лесной пожар
Лесной пожар в провинции Измир, Турция, 30 июня 2025 года
Лесной пожар в провинции Измир, Турция, 30 июня 2025 года (Фото: Murat Kocabas / Reuters)

Житель Турции стал виновником лесного пожара, пытаясь сжечь клеща, передает Turk Haber. В республике бушуют природные пожары, десятки тысяч жителей страны попали под эвакуацию из-за этого.

31-летний житель провинции Маниса после задержания признался, что, когда обнаружил клеща на подушке, сжег и выбросил ее во двор. Это спровоцировало распространение огня.

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Пожарные и местные жители ликвидируют лесной пожар в районе Мендерес эгейского города Измир, Турция

В настоящее время больше всего от пожаров пострадали провинции Измир и Биледжик. Из-за ветра пожар быстро распространяется, охватывая большие территории.

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