Житель Турции пытался сжечь клеща и устроил лесной пожар
Житель Турции стал виновником лесного пожара, пытаясь сжечь клеща, передает Turk Haber. В республике бушуют природные пожары, десятки тысяч жителей страны попали под эвакуацию из-за этого.
31-летний житель провинции Маниса после задержания признался, что, когда обнаружил клеща на подушке, сжег и выбросил ее во двор. Это спровоцировало распространение огня.
В настоящее время больше всего от пожаров пострадали провинции Измир и Биледжик. Из-за ветра пожар быстро распространяется, охватывая большие территории.
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