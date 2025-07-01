Житель Турции пытался сжечь клеща и устроил лесной пожар

Лесной пожар в провинции Измир, Турция, 30 июня 2025 года (Фото: Murat Kocabas / Reuters)

Житель Турции стал виновником лесного пожара, пытаясь сжечь клеща, передает Turk Haber. В республике бушуют природные пожары, десятки тысяч жителей страны попали под эвакуацию из-за этого.

31-летний житель провинции Маниса после задержания признался, что, когда обнаружил клеща на подушке, сжег и выбросил ее во двор. Это спровоцировало распространение огня.

В настоящее время больше всего от пожаров пострадали провинции Измир и Биледжик. Из-за ветра пожар быстро распространяется, охватывая большие территории.