На юго-западе Москвы загорелся торговый центр «Рио»
В торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы произошел пожар, сообщили РБК в столичном управлении МЧС. Здание находится по адресу Большая Черемушкинская, 1.
По предварительным данным, пострадавших нет, заявили в ведомстве.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что горит обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти.
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