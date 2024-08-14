На юго-западе Москвы загорелся торговый центр «Рио»

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В торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы произошел пожар, сообщили РБК в столичном управлении МЧС. Здание находится по адресу Большая Черемушкинская, 1.

По предварительным данным, пострадавших нет, заявили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что горит обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти.

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