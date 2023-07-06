МЧС: в Москве загорелось административное здание в Беговом районе, пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве

Video

В Москве произошел пожар в здании на 3-й улице Ямского Поля (Беговой район), сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18:35. Загорелось здание по адресу: 3-я улица Ямского Поля, д. 24, уточнили РБК в МЧС. В указанном здании, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» находятся около десятка школ танцев, гостиница, хостел, ресторан и другие организации.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на втором этаже четырехэтажного административного здания», — сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что из здания спасли семь человек, двое из них пострадали.

Днем 6 июля в жилом доме на улице Минской на западе Москвы начался пожар на площади около 20 кв. м в одной из квартир на втором этаже. Был спасен один человек. Источники «Вечерней Москвы» и «112» сообщили, что в доме взорвался телевизор.