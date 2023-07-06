В жилом доме на западе Москвы взорвался телевизор

В жилом доме на Минской улице в Москве взорвался телевизор

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В жилом доме на улице Минской на западе Москвы начался пожар, сообщили РБК в столичном управлении МЧС. Горели вещи и мебель на площади около 20 кв. м в одной из квартир на втором этаже.

Возгорание потушили, а одного человека спасли и передали медикам для осмотра, уточнили в ведомстве.

Источники «Вечерней Москвы» и «112» сообщили, что в доме взорвался телевизор. По информации канала «112», пострадал парализованный 67-летний мужчина, эвакуироваться из квартиры ему помогли другие жильцы.