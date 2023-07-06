Николай Патрушев: В ЮФО создали общую группировку сил и средств для борьбы с ЧС

На юге России создали общую группировку сил для борьбы с ЧС

В ЮФО появилась общая группировка сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС. По словам Патрушева, в регионе высоки риски наводнений и лесных пожаров

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

В Южном федеральном округе (ЮФО) создали общую группировку сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности в Краснодаре.

«Для организации мероприятий по гражданской обороне, защите населения разработаны планы приведения в готовность гражданской обороны и защиты населения субъектов, муниципальных образований и организаций», — также сказал он (цитата по ТАСС). Патрушев добавил, что в постоянной готовности для помощи населению находятся силы медицины катастроф.

Среди проблем в округе секретарь Совбеза назвал плохое состояние гидротехнических сооружений и недостаточность очистки русел рук, из-за чего высока вероятность наводнений; увеличение рисков из-за лесных пожаров, площадь которых выросла почти в три раза.

Согласно постановлению правительства, в структуру сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС включены службы, занимающиеся мониторингом обстановки (например, санитарно-эпидемиологической); занимающиеся ликвидацией ЧС (например, проведение аварийно-спасательных работ).

В середине июня в Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста. Были затоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. Было запрещено купание в море, пляжи закрыли. Как позднее сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, на восстановление инфраструктуры района Мацеста после подтоплений потребуется более 1 млрд руб.