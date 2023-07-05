Роспотребнадзор сообщил о менингите у сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге

Роспотребнадзор сообщил о менингите на складе Ozon в Екатеринбурге

В Роспотребнадзоре отметили, что риска заразиться через посылки нет. Ozon сообщил, что заболели сотрудники подрядной организации

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Екатеринбурге зафиксированы случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Всего по состоянию на 5 июля 2023 г. зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вакцинацию прошли уже свыше 60 человек.

В федеральном Роспотребнадзоре отметили, что риска заражения людей через посылки нет. «Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Ozon сообщили РБК, что все заболевшие на складе в Кольцово — сотрудники подрядных организаций. «Чтобы исключить распространение инфекции, мы проводим вакцинацию для всех сотрудников склада, на данный момент вакцинировали уже более 100 человек. Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком», — рассказали в компании.

В Ozon добавили, что регулярно проводят медосмотры и планируют устроить на складе общую дезинфекцию.