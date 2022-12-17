Роспотребнадзор заявил о непростой ситуации с менингитом в Москве

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В столице зафиксирована «непростая ситуация» с менингитом среди мигрантов. Об этом сообщила глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева на форуме «Моя поликлиника».

«У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно «чистые» с точки зрения иммунитета», — сказала Андреева (цитата по «Интерфаксу»).

Андреева уточнила, что 17 декабря Роспотребнадзор отработал блок подготовки к тому, чтобы «город не накрыла менингальная инфекция». Согласно представленным во время презентации данным, за 10 месяцев среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания. Андреева подчеркнула, что специалисты первичного звена проводят вакцинацию мигрантов, поскольку клиническая картина «очень тяжелая» — есть летальные исходы. Роспотребнадзор также запустил кампанию по борьбе с менингитом с помощью вакцинации.

28 ноября Роспотребнадзор сообщал о вспышке менингита на складе Ozon в подмосковной Истре. С симптомами заболевания госпитализировали 11 человек, еще 15 с признаками ОРВИ были помещены в больницы для лечения и лабораторного обследования. Ozon заявляли РБК, что массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать.