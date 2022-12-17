Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Роспотребнадзор заявил о непростой ситуации с менингитом в Москве Общество, 14:38
Мишин назвал Туктамышеву «гордостью своей тренерской жизни» Спорт, 14:36
МВД Белоруссии создаст отряды из запасников для борьбы с диверсантами Политика, 14:32
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 14:29
В ожидании матча за бронзу. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 14:27
Дмитровский военком заявил о планах увеличить сроки срочной службы Политика, 14:19
Захарова предупредила об обострении проблем в ЕС из-за санкций Политика, 14:14
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
В Ставрополье возбудили уголовное дело из-за гибели 800 журавлей Общество, 14:10
В Австралии фанаты выбежали на поле и подрались с футболистами. Видео Спорт, 13:53
Председатель парламента Крыма исключил прорыв ВСУ к полуострову Политика, 13:47
Замглавы правительства Херсонской области перешла на работу в Москве Политика, 13:42
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 13:40
Нурмагомедов посетил сборную Марокко перед матчем за третье место на ЧМ Спорт, 13:22
Силы НАТО усилили патрулирование севера Косово Политика, 13:20
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор заявил о непростой ситуации с менингитом в Москве

Роспотребнадзор: в столице сложилась непростая ситуация по менингиту среди мигрантов
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В столице зафиксирована «непростая ситуация» с менингитом среди мигрантов. Об этом сообщила глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева на форуме «Моя поликлиника».

«У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно «чистые» с точки зрения иммунитета», — сказала Андреева (цитата по «Интерфаксу»).

Андреева уточнила, что 17 декабря Роспотребнадзор отработал блок подготовки к тому, чтобы «город не накрыла менингальная инфекция». Согласно представленным во время презентации данным, за 10 месяцев среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания. Андреева подчеркнула, что специалисты первичного звена проводят вакцинацию мигрантов, поскольку клиническая картина «очень тяжелая» — есть летальные исходы. Роспотребнадзор также запустил кампанию по борьбе с менингитом с помощью вакцинации.

28 ноября Роспотребнадзор сообщал о вспышке менингита на складе Ozon в подмосковной Истре. С симптомами заболевания госпитализировали 11 человек, еще 15 с признаками ОРВИ были помещены в больницы для лечения и лабораторного обследования. Ozon заявляли РБК, что массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать.

Теги
Москва менингит
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре заявили о пройденном пике гриппа и ОРВИ в Москве
Общество
Роспотребнадзор не увидел риска заражения менингитом через посылки Ozon
Общество
В больницах и поликлиниках будут бесплатно тестировать на грипп
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter