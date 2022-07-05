В СК показали изъятые у проректора таможенной академии наркотики

Фото: СК РФ по Московской области

Главное следственное управление СК по Подмосковью подтвердило, что против проректора Российской таможенной академии возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении проректора — директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.

Там же была опубликована фотография изъятых наркотиков.

Ранее о задержании проректора Российской таможенной академии Залима Керефова со ссылкой на источники сообщили СМИ. По данным «Интерфакса», Керефова задержали в его рабочем кабинете в Подмосковье, в ходе обыска было изъято несколько килограммов «синтетики». Собеседник агентства отметил, что, по имеющимся данным, Керефов, предположительно, вовлек в созданную им сеть по сбыту наркотиков в том числе курсантов академии.



РЕН ТВ сообщил, что обыски прошли не только в кабинете Керефова, но и в других служебных кабинетах академии. По информации на сайте вуза, Керефов также является директором центра информационных технологий академии.

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