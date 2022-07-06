МВД создало пособие для выявления наклонностей к нападению на школу среди учеников

МВД создало пособие по выявлению планов нападения на школы у учеников

Ведомство передаст учителям список критериев для выявления тихих и скрытных подростков, которые планируют нападения на образовательные учреждения, и обучит, как действовать при атаке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

МВД разработало пособие для выявления несовершеннолетних, которые планируют нападения на образовательные учреждения, сообщила представитель ведомства Мария Кольцова на заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре, трансляция шла на YouTube.

«Постараемся, чтобы они [критерии] были прикладными и в первую очередь ими могли пользоваться администрации учебных заведений и учителя, а не только сотрудники органов внутренних дел», — сказала она и отметила, что в разработке критериев участвовали Следственный комитет и МГУ.

Представитель ведомства заявила, что полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних активно работают с теми, кто состоит на учете. Это 109 тыс. подростков, из которых 70% — учащиеся школ. Инспекторы видят в этих случаях «те или иные отклонения», утверждает она.

В отличие от хулиганов выявлять тихих подростков без явных психических отклонений сложно, отметила Кольцова. Первоначально они могут не нести социальной угрозы, но после обиды на преподавателей или межличностных конфликтов начинают планировать нападения.

Минздрав не соглашается раскрывать полиции и учителям данные о психическом состоянии несовершеннолетних пациентов из-за врачебной тайны, указала представитель МВД.

Разработанное пособие должно помочь предвидеть планы потенциальных террористов. Вместе с ним учебные заведения получат методичку по действиям уже во время нападения, которую МВД разработало совместно с Минобрнауки и Антитеррористическим комитетом. Например, педагоги должны немедленно закрыть двери в класс.

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Только в прошлом году в России произошло три случая массовой стрельбы в образовательных учреждениях. В мае 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник гимназии № 175 в Казани, застрелил девять человек, еще 21 получил ранения.

В конце сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу в вузе. Погибли восемь человек, около 30 получили ранения.

В декабре того же года в православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове произошел взрыв. Его устроил 18-летний выпускник, пострадали не менее десяти человек, в том числе он сам.

