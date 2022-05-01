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Общество ,  
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При крушении вертолета Ми-8 в Забайкалье погиб человек

Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродром города Могочи Забайкальского края и загорелся. Один человек погиб, еще пять – госпитализированы

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродром в городе Могоча Забайкальского края, сообщило главное управление МЧС по региону. В результате происшествия погиб один человек, пятеро — госпитализированы, рассказали РБК в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

Сообщение о жесткой посадке Ми-8 поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Забайкалью в 11:05 по мск. Вертолет совершил сел на аэродром города Могоча и загорелся. Причины произошедшего уточняются, сообщили в МЧС. На месте работают пожарные.

«При падении вертолета пострадали шесть человек — один погиб на месте, пятеро доставлены в Могочинскую ЦРБ. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное, в настоящее время проводятся необходимое дообследование», — сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Потерпевший крушение вертолет возвращался с тушения пожара, сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона.

Телеканал 360 опубликовал видеокадры с места происшествия. На них виден пожар, спасатели, а также прибывшая «скорая».

В правительстве региона «Интерфаксу» сообщили, что вертолет перевозил людей после тушения лесных пожаров. По данным источника ТАСС, отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве приоритетных версий произошедшего.

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28 апреля ТАСС и «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источники о столкновении двух вертолетов в Саратовской области. Пилоты обоих вертолетов катапультировались, один из них погиб, сообщили источник ТАСС. Собеседник агентства также сообщил, что оба вертолеты были военными.

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил крушение одного из вертолетов — «Ансата», который выполнял учебный полет. По данным Mash, один из вертолетов зацепился хвостом за другой, в итоге один из них упал и загорелся.

17 апреля в Краснодарском крае во время захода на посадку упал вертолет Ми-2 сельхозавиации, в результате чего погиб один человек, сообщало ГУ МЧС по региону. По факту произошедшего проверку начала Южная транспортная прокуратура.

Материалы к статье
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Теги
Кирилл Соколов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Вертолет Ми-8 жесткая посадка Забайкальский край происшествия
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