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СК возбудил дело после аварии с вертолетом Ми-8 в Якутии

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

После жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии региональный отдел Восточного управления Следственного комитета на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ведомство.

По данным следствия, вертолет 29 июня вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Якутии и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. В момент происшествия на борту находились три члена экипажа, состояние их здоровья уточняется, добавили в СК.

Авиакомпания «Полярные авиалинии», которой принадлежит вертолет, сообщила, что информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу около 21:00 по местному времени (15:00 мск). На борту находились три члена экипажа и сотрудники «Авиалесоохраны» — Ми-8 был задействован в тушении лесных пожаров в регионе, рассказали в авиакомпании. По предварительным данным, погибших нет. На место происшествия вылетит еще один вертолет Ми-8 со спасателями, а также самолет Ан-26.

В пресс-службе МЧС рассказали РБК, что для оказания помощи направлен борт Ан-26.

Теги
Вертолет Ми-8 Республика Саха (Якутия) СК

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