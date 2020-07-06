Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров

Дым от пожара на полуострове Галлиполи накрыл узкий пролив, по которому проходит путь из Черного моря в Средиземное. «Транснефть» утверждает, что пока перекрытие пролива не отразилось на работе Новороссийского морского порта

Фото: ismailsabah / Twitter

Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает Hurriyet.

Лесной пожар возник в провинции Чанаккале на полуострове Галлиполи, на европейском берегу пролива, у выхода в Средиземное море. Возгорание в лесном массиве было обнаружено в районе 15:00 мск. Огнем охвачено не менее 300 га леса. Дым от горящих деревьев накрыл пролив, ухудшив видимость. Движение в проливе было перекрыто в обе стороны. Эту информацию подтверждает газета Sabah.

Пролив Дарданеллы соединяет Мраморное море со Средиземным. По нему, как и по проливу Босфор, пролегает путь из Черного моря. Длина пролива составляет 120 км, ширина — от 1,3 до 27 км

К району возгорания прибыл министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. По его словам, к тушению пожара на берегу пролива привлечены 20 вертолетов и два самолета-амфибии. На земле потушить огонь пытаются порядка 400 человек.