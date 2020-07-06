Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Пять распространенных схем мошенничества на российских предприятиях РБК Pro Какие условия помогут расторгнуть договор аренды без ненужных потерь РБК Pro Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса РБК Pro Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 13:44
Во Франции представили новый состав правительства Политика, 21:23 На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело Общество, 21:20 В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР питомцев Общество, 21:19 Жителей села под Северодвинском эвакуируют из-за «опасных» военных работ Общество, 21:04 Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб. Общество, 21:00 Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров Общество, 20:59 Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19 Технологии и медиа, 20:52 Три истории предпринимателей о важности soft skills РБК и Barrett, 20:39 В квартире жилого дома в подмосковном Щелково произошел пожар Общество, 20:32 ГИТИС составит список «опасных» абитуриентов Общество, 20:17 Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков» Политика, 20:07 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 20:02 МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова Общество, 20:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Общество, 20:01
Общество ,  
0 

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров

Дым от пожара на полуострове Галлиполи накрыл узкий пролив, по которому проходит путь из Черного моря в Средиземное. «Транснефть» утверждает, что пока перекрытие пролива не отразилось на работе Новороссийского морского порта
Фото: ismailsabah / Twitter
Фото: ismailsabah / Twitter

Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает Hurriyet.

Лесной пожар возник в провинции Чанаккале на полуострове Галлиполи, на европейском берегу пролива, у выхода в Средиземное море. Возгорание в лесном массиве было обнаружено в районе 15:00 мск. Огнем охвачено не менее 300 га леса. Дым от горящих деревьев накрыл пролив, ухудшив видимость. Движение в проливе было перекрыто в обе стороны. Эту информацию подтверждает газета Sabah.

Пролив Дарданеллы соединяет Мраморное море со Средиземным. По нему, как и по проливу Босфор, пролегает путь из Черного моря. Длина пролива составляет 120 км, ширина — от 1,3 до 27 км

К району возгорания прибыл министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. По его словам, к тушению пожара на берегу пролива привлечены 20 вертолетов и два самолета-амфибии. На земле потушить огонь пытаются порядка 400 человек.

Издание Sabah сообщает, что из района пожара эвакуированы жители трех деревень.

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, как передает «РИА Новости», сообщил, что перекрытие пролива пока не отразилось работе Новороссийского порта, где ведется закачка углеводородов на танкеры. «Перекрытие черноморских проливов, о котором стало известно из СМИ, пока никак не сказалось на отгрузках в Новороссийске. Если данная ситуация затянется на более длительный срок, на несколько суток, будем решать, принимать какие-то меры», — заявил представитель компании.

Россия отправила самолеты-амфибии в Турцию для борьбы с лесными пожарами
Общество
Самолет-амфибия Бе-200

Сильные лесные пожары в Турции также в последние дни зафиксированы в западной провинции Измир, где помощь турецким пожарным оказывают два арендованных у России самолета-амфибии Бе-200. Они прибыли в Турцию 16 июня. «Мы впервые использовали арендованный у России самолет в Измире, и он оказался очень эффективным. Наш самолет был уже в районе пожара спустя всего 27 минут. Он проработал около часа и за этот промежуток времени совершил семь вылетов. Он внес огромный вклад в предотвращение пожара», — заявил изданию Sabah глава регионального управления лесного хозяйства Зафер Деринч.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дарданеллы, Турция, лесной пожар
Материалы по теме
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
Общество
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Политика
Россия отправила самолеты-амфибии в Турцию для борьбы с лесными пожарами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter