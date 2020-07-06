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ГИТИС составит список «опасных» абитуриентов

По словам ректора вуза Григория Заславского, в этом году появилось большое число неадекватно ведущих себя абитуриентов. За день у одного поступающего изъяли три ножа, а одна девушка пыталась распылить в зале газовый баллончик
Прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС
Прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) будет составлять список абитуриентов, демонстрирующих неадекватное поведение при поступлении. Об этом РБК сообщил ректор вуза Григорий Заславский.

«Меня в первую очередь волнует безопасность наших преподавателей. К нам приходят странные люди с ножами, тут я хочу вспомнить старое правило, не мной сформулированное: кто с мечом к нам придет, тот с мечом и уйдет. Причем эти неадекватные люди в этом году появились в большом количестве. Моя цель — чтобы наши преподаватели не получили травм, а продолжили еще долгие годы преподавать в нашем вузе», — заявил РБК Заславский.

Появление специального списка абитуриентов оценил в беседе с РБК ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. «Мне кажется, что Григорий Анатольевич озвучил все-таки ироничное заявление. Эта профессия должна сопрягаться с творчеством с нахождением новых Смоктуновских и Басилашвили, а не с ожиданием какого-то кошмара, я в этом смысле оптимист», — сказал он РБК.

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заславский сообщил, что у некоторых абитуриентов на входе в институт изъяли ножи. «Один молодой человек, которого дальше не пропустили, выслушав отрицательный вердикт, достал из кармана пистолет и выстрелил в себя, на груди растеклось кровавое пятно. Лежал долго, заставив немного поволноваться. Решение комиссии это не изменило. Другая расстроенная девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика. Не дали. Сегодня, по итогам уже произошедшего, были отрегулированы рамки на входе, и в течение дня бдительные сотрудники службы охраны изъяли у абитуриентов три ножа», — написал он в Facebook.

На фоне распространения коронавируса российские школы и вузы были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. В конце мая президент Владимир Путин заявил, что страна в связи с этим получила «уникальный опыт», но в то же время отверг полный переход на обучение в онлайн-режиме.

Авторы: Роман Кирьянов, Виктория Полякова
Теги: ГИТИС, абитуриенты, новости
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