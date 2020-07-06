ФСБ изъяла крупную партию синтетических наркотиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о ликвидации сети межрегиональных каналов поставок особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения.
В результате проведенной спецслужбой операции были задержаны три курьера, перевозивших из Ленинградской области 55 кг синтетических наркотиков — 45 кг амфетамина и 23 тыс. таблеток метилендиоксиметамфетамина (МДМА, экстази) общим весом 10 кг.
«Изъятые наркотические средства предназначались для сбыта на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае», — говорится в сообщении ФСБ.