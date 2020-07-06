Пандемия коронавируса , 06 июл, 10:32
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От COVID-19 в России за сутки умерли 135 человек
За последние сутки в России умерли 135 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 10 296.
В Москве за последние сутки были зафиксированы 22 летальных исхода у пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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