От COVID-19 в России за сутки умерли 135 человек

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

За последние сутки в России умерли 135 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 10 296.

В Москве за последние сутки были зафиксированы 22 летальных исхода у пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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