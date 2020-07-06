Четыре иностранных лекарства исчезли из продажи в России

Причинами дефицита стал в том числе и ажиотажный спрос на некоторые препараты из-за пандемии коронавируса

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В российских аптеках возник дефицит четырех лекарственных препаратов, которые производятся за рубежом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру».

Так, например, лишь в 0,06% аптек встречаются два препарата, которые производит швейцарская компания Roche: используемый для лечения болезни Паркинсона мадопар и применяющийся при тяжелых формах акне (заболевания сальных желез) роаккутан. Также в дефиците оказались лекарства французской Sanofi: противомалярийный плаквенил и диуретик (мочегонное средство) лазикс в ампулах.

Из материалов DSM Group, которые поступили в распоряжение РБК, следует, что, например, плаквенил в марте был представлен в 27% аптек, а в мае лишь в 2,5%. Роаккутан в марте можно было приобрести в 14% аптек, а в мае в 0,76%.

В Roche признали нехватку своих препаратов в России. В компании заявили, что партии обоих лекарств уже поставлены в страну и вскоре появятся в обороте. Отсутствие в аптеках мадопара там объяснили, что перед началом карантина пациентам было предложено запастись им в большом количестве, чтобы лишний раз не посещать фармацевтов.