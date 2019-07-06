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В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн
Радиоактивное вещество, которое используют в атомной энергетике и для производства ядерного оружия, обнаружили в машине при обыске. Находку отправили на экспертизу в турецкое Агенство по атомной энергии
Символ радиоактивности на Всемирной ядерной выставке в Вильпенте, Франция (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 г радиоактивного вещества калифорний. Об этом сообщают Timeturk и Bolu Express со ссылкой на заявление губернатора провинции. 

Местное управление безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провело спецоперацию и остановило подозрительный автомобиль на автомагистрали D-100, которая проходит через всю страну с запада на восток.

При обыске в автомобиле был обнаружен калифорний — вещество, которое применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций. Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии.

Рыночная стоимость такого количества калифорния достигает $72 млн, отмечают издание.

Правоохранительные органы Турции открыли дело в отношении пятерых подозреваемых.

Бизнес
АЭС для Эрдогана: почему у «Росатома» сменились партнеры

На данный момент в Турции нет ни одной функционирующей атомной электростанции. Строительство первой в стране АЭС «Аккую» на юге страны, в провинции Мерсин, ведет компания ЗАО «Атомстройэкспорт» — дочернее предприятие «Росатома».

В церемонии запуска строительства принимали участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Общий объем инвестиций в проект Путин оценивал в $22 млрд. Станция строится по схеме BOO (build-own-operate — строй-владей-управляй) под гарантии Анкары покупать долю в будущей выработке станции по фиксированным ценам. Согласно планам турецкой стороны АЭС должна быть построена к 100-летию республики — к 2023 году.

В 2013 году Турция также заключила аналогичное межправительственное соглашение с Японией, чтобы к 2023 году запустить и вторую АЭС — Sinop, строительством которой займется консорциум японской Mitsubishi Heavy Industries и французской Engie.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Турция, радиоактивное вещество
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