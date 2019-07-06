В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

Радиоактивное вещество, которое используют в атомной энергетике и для производства ядерного оружия, обнаружили в машине при обыске. Находку отправили на экспертизу в турецкое Агенство по атомной энергии

Символ радиоактивности на Всемирной ядерной выставке в Вильпенте, Франция (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 г радиоактивного вещества калифорний. Об этом сообщают Timeturk и Bolu Express со ссылкой на заявление губернатора провинции.

Местное управление безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провело спецоперацию и остановило подозрительный автомобиль на автомагистрали D-100, которая проходит через всю страну с запада на восток.

При обыске в автомобиле был обнаружен калифорний — вещество, которое применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций. Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии.

Рыночная стоимость такого количества калифорния достигает $72 млн, отмечают издание.

Правоохранительные органы Турции открыли дело в отношении пятерых подозреваемых.