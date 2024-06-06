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Путин посетил Царскосельский лицей в день 225-летия Пушкина

Сюжет
ПМЭФ-2024
Путин осмотрел экспозицию музея царскосельского лицея, где Пушкин учился с 1811 по 1817 год. В прошлом году президент поддержал идею возродить учебное заведение
Владимир Путин в музее Царскосельского лицея
Владимир Путин в музее Царскосельского лицея (Фото: сайт президента России)

Президент Владимир Путин посетил государственный музей-заповедник «Царское Село» под Санкт-Петербургом, сообщили в Кремле. Туда глава государства приехал после полуночи 6 июня — в этот день исполнилось 225 лет со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина, который учился в царскосельском лицее.

«Президент осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея А.С.Пушкина — шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы», — рассказали в Кремле.

ТАСС передает, что помощник Путина Владимир Мединский в музее показал президенту аутентичную карту России начала XIX века, где показал границы страны с входящей в ее состав правобережной Украиной.

В музей глава государства отправился сразу после того, как провел более чем трехчасовую встречу с представителями мировых информационных агентств в «Лахта-центре» в Петербурге.

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Фото:europol.europa.eu

Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. В Императорском Царскосельском лицее поэт и писатель учился с 1811 по 1817 год. Там он создал свои первые произведения: в 1814 году в печати появилось его первое стихотворение — «К другу-стихотворцу», в следующем году поэт Гавриил Державин, услышав на экзамене стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», высоко оценил талант Пушкина. Поэт погиб 10 февраля 1837 года на дуэли, прожив 37 лет.

В прошлом году президент поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, который под разными названиями проработал более 100 лет и был закрыт в 1918 году постановлением Совета народных комиссаров.

Ректор говорил, что лицей нужно возродить для подготовки молодежи «с юных лет к государственной службе», воспитанию их «в духе патриотизма» и предоставления «самого лучшего образования».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Александр Пушкин Царское село
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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